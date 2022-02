Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (153) Ladendieb führte Butterflymesser mit - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.02.2022) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen Mann in einem Warenhaus in der Innenstadt fest. Der Mann führte ein Messer mit und hatte bereits Hausverbot.

Ein Ladendetektiv konnte den 49-jährigen Tatverdächtigen gegen 16:45 Uhr beim Diebstahl von zwei hochwertigen Herrenparfums im Gesamtwert von rund 200 Euro beobachten. Zudem bemerkte der Detektiv, dass der Dieb zugriffsbereit ein Miniatur-Butterflymesser in seiner Jacke mit sich führte. Da der Tatverdächtige aktuell keinen festen Wohnsitz hat, nahm ihn die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fest. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Festgenommene bereits Mitte Januar in dem gleichen Kaufhaus einen Diebstahl begangen hatte und deswegen ein Hausverbot gegen ihn bestand.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruchs ein. Durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde zudem Haftantrag gegen den Mann gestellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell