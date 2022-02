Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (147) Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Zwischen Montag (17.01.2022) und Sonntag (30.01.2022) versuchten Unbekannte im Erlanger Stadtteil Alterlangen in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum versuchten Unbekannte in der Alterlanger Straße über die Hauseingangstüre in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. In das Haus gelangten die Unbekannten nicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell