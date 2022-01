POL-MFR: (19) Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Mittelfranken

Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Zwischen Donnerstag (30.12.2021) und Montag (03.01.2022) brachen Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl in eine Schule ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 15:15 Uhr und 07:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Carl-von-Ossietzky-Schule in der Ossietzkystraße. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Einbrecher entwendeten unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, sowie mehrere EC-Karten. Durch unrechtmäßige Geldabhebungen mit den entwendeten EC-Karten erlangten die Unbekannten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Mirjam Werner

