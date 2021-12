Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1737) In zwei Wohnhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Am Sonntag (19.12.2021) brachen Unbekannte in zwei Wohnhäuser in Tuchenbach (Lkr. Fürth) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 21:30 Uhr verschafften sich Unbekannte in der Weinstraße sowie in der Eichenstraße gewaltsam Zutritt in Wohnanwesen. Die Unbekannten gingen bei den Einbrüchen ähnlich vor. Sie verschafften sich gewaltsam über Türen zutritt, durchsuchten und verwüsteten Zimmer und entwendeten in beiden Fällen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell