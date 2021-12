Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1685) Flüchtlinge in Sattelzug aufgefunden

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (11.12.2021) wurden vier Flüchtlinge aus Afghanistan und Indien im Auflieger eines Sattelzuges aufgefunden.

Der Lkw-Fahrer hatte um 16:30 Uhr beim Abstellen seines Lastwagens am Pferdemarkt Klopfgeräusche aus dem Auflieger vernommen. Eine verständigte Polizeistreife öffnete den Laderaum und stellte vier Flüchtlinge fest, die angaben, aus Afghanistan und Indien zu stammen.

Alle vier hatten keine Ausweisdokumente dabei und ein junger Mann soll nach dessen Aussage erst 16 Jahre alt sein. Er wurde nach erfolgter Sachbehandlung und medizinischer Begutachtung in eine Jugendschutzstelle gebracht. Die drei Erwachsenen wurden an die Zentrale Aufnahmeeinrichtung in Zirndorf überstellt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts übernommen.

Erstellt durch: Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell