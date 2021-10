Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1372) Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (05.10.2021) auf Mittwoch (06.10.2021) brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Nürnberger Stadtteil Rennweg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben sich in der Zeit vom Vorabend 17:00 Uhr bis zum Mittwochmorgen 07:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Gebäude eines Kindergartens verschafft. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Aus dem Anwesen entwendeten die Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Mirjam Werner/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell