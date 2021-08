Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1195) Einbruch in Kosmetiksalon - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Freitag (20.08.2021) 15:00 Uhr und Montag (23.08.2021) 09:00 Uhr in einen Kosmetiksalon im Stadtteil Steinbühl ein. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Geschäftsinhaberin stellte nach dem Wochenende den Einbruch in den Salon in der Gugelstraße fest und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd. Der oder die Täter waren gewaltsam über die Eingangstür ins Innere gelangt und entwendeten ein hochwertiges Gerät zur Hautbehandlung im Wert von über 4.000 Euro sowie Münzgeld. Dabei richteten sie Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Robert Sandmann /gh

