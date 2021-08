Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1145) Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (14.08.2021) wurde im Nürnberger Süden ein Radfahrer bei einem schweren Unfall tödlich verletzt. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht nun Unfallzeugen.

Gegen 16:30 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines grauen Mercedes Kleintransporters die Regensburger Straße stadtauswärts. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte ein auf dem Radweg der Hans-Kalb-Straße fahrender Radfahrer, die Regensburger Straße in Richtung Valznerweiherstraße.

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 55-jährige Radfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Am Unfallort begannen Besucher des Bundesligaspiels, welche sich auf dem Nachhauseweg befanden, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte umgehend mit der Reanimation des Verletzten und organisierten hierbei einen Sichtschutz. Der 55-Jährige erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er später in einem Nürnberger Krankenhaus verstarb.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis circa 19:15 Uhr gesperrt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallgeschehens ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Nürnberger Verkehrspolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Unfallzeugen, welche zur Klärung des Geschehens oder auch zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell