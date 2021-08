Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1137) Falsche Telekommitarbeiter unterwegs - Seniorin bestohlen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.08.2021) waren im Stadtteil Rennweg zwei falsche Telekommitarbeiter unterwegs. Zumindest bei einer Seniorin erbeuteten sie Schmuck und eine Armbanduhr.

Einer der bislang Unbekannten klingelte kurz nach 15:00 Uhr in der Ludwig-Feuerbach-Straße an einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Unter dem Vorwand, etwas an der TV-Buchse reparieren zu müssen, ließ ihn die Seniorin in die Wohnung. Auf Anweisung des angeblichen Telekommitarbeiters musste sie sich vor den eingeschalteten Fernseher setzen, während der Tatverdächtige angebliche Messungen durchführte und mutmaßlich den Mittäter in die Wohnung ließ. Nach Abschluss der so genannten Reparaturen bat er die Bewohnerin, eine Nachbarin telefonisch zu verständigen, dass dort ebenfalls Messungen durchgeführt werden müssen. Bislang konnte die Seniorin keinen Entwendungsschaden feststellen.

Kurz darauf erschien der gleiche Täter bei der zuvor telefonisch verständigten Nachbarin und führte unter dem gleichen Vorwand ebenfalls Messungen in der Wohnung durch. Auch hier dürfte in einem unbeobachteten Moment der zweite Täter eingelassen worden sein. Später stellte die ältere Dame mit Bestürzung fest, dass ihr eine Armbanduhr und Schmuck im Wert von mehr als 1.500 Euro gestohlen worden waren und verständigte die Polizei. Hier waren jedoch die Täter bereits über alle Berge. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat für Trickbetrug der Nürnberger Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen. Hintergründe und Präventionstipps zu dem Phänomen finden sich unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Robert Sandmann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell