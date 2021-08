Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1126) Überfall auf Speditionsfahrer - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Dienstagvormittag (10.08.2021) überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Kurierfahrer in Alterlangen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Der 26-jährige Kurierfahrer belieferte gegen 11:00 Uhr eine Apotheke im Gewerbegebiet an der Neumühle. Beim Verlassen des Gebäudes kam ein bislang unbekannter Mann auf den 26-Jährigen zu und forderte die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Hierbei soll der Mann zudem mit einem Messer bedroht worden sein. Nachdem der Kurierfahrer die geforderten Gegenstände aushändigte, ging der Unbekannte davon. Der 26-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Personenbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt; etwa 1,70m groß; schlank; kurze, braune Haare; Vollbartansatz; trug eine dunkle Jeans sowie ein blaues T-Shirt

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Die Beamten bitten in dem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Marc Siegl

