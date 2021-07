Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1045) 11-jähriges Mädchen nach Badeunfall verstorben

Weißenburg (ots)

Wie bereits durch die Polizeiinspektion Weißenburg örtlich berichtet, ereignete sich am vergangenen Dienstag (20.07.2021) ein Badeunfall am großen Brombachsee, bei dem eine 11-Jährige mehrere Minuten im Wasser trieb. Das Mädchen ist zwischenzeitlich in einem Krankenhaus verstorben. Zwei 28- und 32-jährige Badegäste hatten das Mädchen gegen 14:30 Uhr mit dem Gesicht nach unten vor der Badeinsel bei Ramsberg im Wasser treiben sehen. Die Frau und der Mann zogen die 11-Jährige daraufhin umgehend aus dem Wasser, alarmierten den Notruf und begannen mit der Reanimation des Mädchens. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Nürnberger Klinikum eingeliefert. Trotz des schnellen und beherzten Handelns der Ersthelfer verstarb das Mädchen zwischenzeitlich an den Unfallfolgen. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei in Ansbach geführt werden. Marc Siegl

