Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1036) Festnahme nach versuchten Einbruch in Juweliergeschäft

Nürnberg (ots)

In der Freitagnacht (23.07.2021) versuchten eine Jugendliche und ein junger Mann in ein Juweliergeschäft in der Nürnberger Innenstadt einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, woraufhin die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden konnten. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger sollen in der Freitagnacht gegen 02:30 Uhr versucht haben in ein Juweliergeschäft am Josephsplatz einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge sprach die beiden an, als sie sich gerade an einer Fensterscheibe des Geschäfts zu schaffen machten. Hierauf ergriffen sie die Flucht. Die Scheibe wurde bei dem Einbruchversuch nur leicht beschädigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte schließlich die beiden Tatverdächtigen noch im Bereich der Innenstadt fest. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen die 17-Jährige und den 19-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. Markus Baumann /tb

