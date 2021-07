Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1034) Exhibitionist in Altdorf aufgetreten - Zeugen gesucht

Altdorf b.Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (22.07.2021) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann zwei jungen Frauen gegenüber in Altdorf in schamverletzender Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die beiden jungen Frauen hielten sich in der Nähe des Schulgeländes in der Schulstraße auf, als ein Unbekannter an sie heran trat. Der Mann trug ein T-Shirt und war ansonsten unbekleidet. Er sprach die Frauen in anzüglicher Art und Weise an, woraufhin diese drohten, die Polizei zu rufen. Der Mann entfernte sich daraufhin in Richtung des Waldweges nach Ludersheim. Beschreibung: Ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm, kurze, rote Haare, rötlicher 3-Tage-Bart, Bierbauch, dünne Beine. Er trug ein graues T-Shirt und ein orangenes Handtuch, welches er über die Schulter gelegt hatte. Der Mann hatte eine etwas verwaschene Aussprache und war vermutlich alkoholisiert. Die Kriminalpolizei in Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen. Janine Mendel / tb

