Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (999) Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.07.2021) nahmen Beamte der PI Nürnberg-Süd und des USK Mittelfranken mehrere Personen fest, die kurz zuvor im Stadtteil Katzwang diverse Graffiti angebracht hatten. Zusammenhänge mit weiteren Schmierereien werden geprüft.

Gegen 02:00 Uhr teilte ein Zeuge eine Gruppe von 5-6 Personen in der Katzwanger Hauptstraße mit, die gerade dabei waren, Gegenstände (Automaten Litfaßsäule, Mauer etc.) zu besprühen.

Die Personen flüchteten beim Eintreffen der Beamten. Eine Streife des USK traf die Gruppe wenig später im Rahmen der Fahndung an. Ein 21-Jähriger aus der Gruppe setzte wiederholt zur Flucht an, wurde jedoch zu Boden gebracht und festgenommen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. In seinem Rucksack fanden die Beamten mehrere Farbdosen, zudem wies die Kleidung des Mannes Farbflecken auf.

Die aufgefunden Gegenstände, sowie das Mobiltelefon des 21-Jährigen wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf mehrere hundert Euro.

Die Beamten prüfen nun, ob der 21-Jährige auch für weitere Schmierereien im Stadtgebiet verantwortlich ist.

Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell