Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (912) Erneut Exhibitionist aufgetreten - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Sonntagabend (27.06.2021) zeigte sich ein unbekannter Mann im Fürther Gemeindeteil Stadeln gegenüber von zwei jungen Frauen in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die weiblichen Geschädigten hielten sich am Sonntagabend an der Bushaltestelle Stadeln Waldschänke auf. Gegen 17:30 Uhr trat ihnen ein bislang unbekannter Mann gegenüber und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als er schließlich einen herannahenden Bus bemerkte, stieg er auf das mitgeführte Fahrrad und entfernte sich.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 35 Jahre alt, 170 cm groß, athletische Figur, bekleidet mit weißem T-Shirt und heller Jeans, kurz rasierte Haare, nord-/ westeuropäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters aufgenommen.

Hierbei wird auch geprüft, ob ein Tatzusammenhang mit dem in der Pressmeldung Nr. 827 vom 13.06.2021 veröffentlichten Vorfall besteht. Hier trat am 12.06.2021 ebenfalls ein unbekannter Mann im Bereich des Schießangers in Fürth einer Frau in schamverletzender Art und Weise gegenüber.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters gegeben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Markus Baumann/n

