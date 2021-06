Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (798) Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots)

Am Freitagmittag (04.06.2021) brachen Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt einen Pkw auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 11:50 Uhr bis 13:00 Uhr brachen Unbekannte einen in der Bahnhofstraße geparkten VW Polo auf und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Etwaige Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

