Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (709) Unbekannte schubsten Frau in U-Bahn-Haltestelle - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (15.05.2021) schubsten Unbekannte eine Frau an einem U-Bahnsteig in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau befand sich gegen 21:30 Uhr am Gleisbereich der U-Bahn-Linie 3 im Nürnberger Hauptbahnhof und wartete auf die Einfahrt des Zuges. Hierbei stand die Frau circa drei Meter vom Gleisbereich entfernt.

Zum gleichen Zeitpunkt ging hinter der Frau eine Gruppe von fünf bis sechs scheinbar jugendlichen Männern vorbei. Unvermittelt schubste eine der unbekannten Personen die Frau von hinten in Richtung der Gleise. Die Frau konnte den Stoß abfangen und kam kurz vor den Gleisen zu stehen. Kurze Zeit später fuhr die U-Bahn ein.

Die unbekannte Personengruppe konnte nicht näher beschrieben werden. Es soll sich um Jugendliche mit südländischem Aussehen gehandelt haben.

Die Frau blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Michael Petzold/n

