POL-MFR: (606) Mann stieg in fremden Pkw ein - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein 31-jähriger Mann steht in Verdacht, in der Nacht zum Sonntag (02.05.2021) in der Nürnberger Südstadt in Diebstahlsabsicht in einen fremden Pkw eingestiegen zu sein. Polizeibeamte konnten den Mann nach einem Zeugenhinweis festnehmen.

Eine Zeugin hatte einen Mann um kurz nach 02:30 Uhr in der Angerstraße dabei beobachtet, wie sich dieser verdächtig an einem geparkten Audi zu schaffen machte. Als der Mann kurz darauf sogar im Innenraum des Pkw sehen konnte, verständigte sie die Polizei. Der mutmaßliche Dieb flüchtete zwar vor Eintreffen der Streife, konnte jedoch aufgrund der Personenbeschreibung kurz darauf in der Haslerstraße festgenommen werden.

Eine Überprüfung des geparkten Audis ergab, dass dort das Handschuhfach geöffnet worden war und Fahrzeugdokumente fehlten. Diese konnten beim Festgenommenen nicht gefunden werden. Allerdings trug dieser mehrere Armbanduhren bei sich, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Die Beamten stellten die Uhren sicher. Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Michael Konrad

