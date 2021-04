Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (568) Schmiererei an öffentlichem Gebäude

Nürnberg (ots)

Am Freitag (23.04.2021) brachte ein bislang unbekannter Täter ein Graffiti mit politischem Inhalt am Gebäude des Bayerischen Heimatministeriums in der Nürnberger Innenstadt an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag in den frühen Morgenstunden gegen 03:15 Uhr am Gebäude des Bayerischen Heimatministeriums in der Bankgasse ein Graffiti mit politischem Inhalt angebracht.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

