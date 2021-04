Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (476) Nach Ladendiebstahl der Festnahme widersetzt

Fürth (ots)

Ein 34-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend (08.04.2021) in der Fürther Südstadt bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl beobachtet. Bei seiner Festnahme durch die Polizei leistete er Widerstand.

In der Fronmüllerstraße konnte am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes einen 34-Jährigen dabei beobachten, wie dieser mehrere Waren in seine mitgeführten Taschen packte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ.

Die verständigten Beamten der Polizeiinspektion Fürth trafen den Mann noch am Kundenparkplatz an und wollten ihn festnehmen. Hierbei leistete er Widerstand. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei der Festnahme leicht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Diebesgut und ein Messer aufgefunden.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass gegen den 34-jährigen Mann ein Haftbefehl besteht. Aus diesem Grund wird er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Weiterhin erwartet den Tatverdächtigen nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Markus Baumann/n

