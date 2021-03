Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (438) Randalierer war per Haftbefehl gesucht - Polizei nahm mutmaßlichen Drogenhändler fest

Am Dienstagnachmittag (30.03.2021) kam es zu einem Polizeieinsatz an einem Jugendzentrum in Nürnberg Glockenhof, nachdem ein Heranwachsender dort offenbar randalierte. Bei seiner Festnahme stellte sich heraus, dass der Mann bereits gesucht war.

Weil ein 20-jähriger Besucher in einer Jugendeinrichtung in der Glockenhofstraße randalierte und Inventar beschädigte, riefen Zeugen gegen 13:30 Uhr den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife ergriff der Heranwachsende kurzerhand die Flucht. Hierbei machte er auch vor den nahegelegenen Bahngleisen nicht Halt und rannte über die Gleisanlage davon. Zwischenzeitlich fahndeten mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und Nürnberg-Ost nach dem Mann. Er konnte schließlich in der Bahnhofstraße festgenommen werden. Der mutmaßliche Grund für seine Flucht war schnell klar: Der 20-Jährige hatte einen Rucksack bei sich, der mit über 100 Gramm Marihuana gefüllt war. Außerdem stellten die Beamten bei den weiteren Ermittlungen fest, dass der Heranwachsende bereits per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Polizisten lieferten ihn deshalb in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein, wovon er im Laufe des Tages in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wird. Darüber hinaus leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen Sachbeschädigung ein. Auch die gefährliche Flucht über die Gleise dürfte ein Nachspiel haben: Die Beamten leiteten auch hier ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

