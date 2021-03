Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (298) Mutmaßlicher Drogenhändler flüchtet mit Motorrad und verursacht Verkehrsunfall

Nürnberg / Fürth (ots)

Nach einer waghalsigen Flucht vor einer Polizeikontrolle verunfallte ein 31-jähriger Motorradfahrer am frühen Donnerstagmorgen (04.03.2021) in Fürth und verletzte sich dabei schwer. Bei ihm wurden u. a. Drogen und ein hoher Bargeldbetrag sichergestellt.

Kurz nach 01:00 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West einen Motorradfahrer in der Fürther Straße kontrollieren. Als der Fahrer das Streifenfahrzeug erkannte, beschleunigte er stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Fürth. Im weiteren Verlauf hielt das Motorrad an einer Rotlicht zeigenden Ampel zunächst an. Als der Motorradfahrer das herannahende Streifenfahrzeug erkannte, fuhr er unvermittelt bei Rot los und beschleunigte sofort stark.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf und versuchte, dem hochleistungsstarken Motorrad zu folgen. Im weiteren Verlauf beschleunigte das Motorrad auf weit über 100 km/h und flüchtete weiter in Richtung Fürth, sodass die Polizeibeamten das Fahrzeug schließlich aus den Augen verloren.

Kurz darauf fanden die Polizeibeamten das Motorrad des Flüchtigen im Bereich der Nürnberger Straße in Fürth am Boden liegend vor. Der Fahrer lag verletzt auf der Straße. Die Polizeibeamten leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verständigten den Rettungsdienst. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Die Verkehrspolizei Fürth war mit der Unfallaufnahme betraut. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verloren, war anschließend in zwei geparkte Fahrzeuge gefahren und gestürzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden die Polizeibeamten schließlich den wahrscheinlichen Grund für die Flucht des Mannes. Neben zwei Einhandmessern führte er außerdem noch einen fünfstelligen Geldbetrag sowie Betäubungsmittel, die auf einen Drogenhandel schließen ließen mit sich. Die Beweismittel wurden sichergestellt.

Der 31-Jährige muss sich nun u. a. wegen des Verdachts des Drogenhandels sowie verkehrsrechtlicher Verstöße verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Wolfgang Prehl/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell