POL-MFR: (131) Politisch motivierte Sachbeschädigung in U-Bahnanlage - Zeugen gesucht

Unbekannte brachten am Samstagabend (30.01.2021) ein politisch motiviertes Graffiti in der U-Bahnanlage in der Pillenreuther Straße an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 21:00 und 21:10 Uhr schmierten die unbekannten Täter einen ca. 3 x 2 Meter großen Schriftzug mit Bezug zu derzeitigen Corona-Situation auf die Wand des U-Bahn-Aufgangs zur Linie U1.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

