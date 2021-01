Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (60) Wohnungseinbruch in Neunkirchen am Sand - Zeugen gesucht

Neunkirchen a.Sand (ots)

Am vergangenen Samstagabend (16.01.2021) brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger-Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen.

Ein Nachbar hatte beobachtet, wie der Unbekannte gegen 19:45 Uhr die Eingangstür der Wohnung in der Frühmessholzstraße aufbrach und diese im Anschluss betrat. Kurz darauf verließ er das Haus wieder und fuhr mit einem dunklen VW Passat davon. Bislang ist unklar, ob der Täter bei dem Einbruch Beute gemacht hat. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Schwabach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere Angaben zum Kennzeichen des VW Passat machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl / mc

