Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (42) Zug kollidierte mit Pkw - Eine Person leicht verletzt

Roth (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.01.2021) stieß ein Personenzug in Roth mit einem Pkw zusammen. Der 19-jährige Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen überquerte der 19-jährige Fahrer eines VW Golf gegen 14:30 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang am Bahnhof Lohgarten-Roth in Richtung Innenstadt, offenbar ohne das Signal zu beachten. Der Personenzug, der vom Bahnhof Roth in Richtung Hilpoltstein unterwegs war, erfasste den Pkw seitlich. Das Fahrzeug wurde hierbei gegen die Signalanlage geschoben und total beschädigt. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem stark beschädigten VW befreien. Die insgesamt sieben Fahrgäste im Zug blieben glücklicherweise unverletzt. Eine Dame erlitt jedoch einen Schock und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Neben dem Totalschaden am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro am Zug sowie an der Signalanlage. Weil der Zug auf Grund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war, muss er von einer Fachfirma geborgen werden. Die Bergung wird noch bis etwa 18:00 Uhr andauern.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell