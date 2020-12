Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1882) Papiertonne ging in Flammen auf - ein Leichtverletzter

NürnbergNürnberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29./30.12.2020) ging in Nürnberg-Langwasser eine Papiertonne in Flammen auf. Ein Anwohner (55) wurde in diesem Zusammenhang leicht verletzt.

Nachbarn hörten gegen 02:00 Uhr in der Reinerzer Straße einen lauten Schlag. Anschließend brannte eine im Freien vor dem Mehrfamilienhaus stehende Papiertonne lichterloh. Die umgehend verständigte Berufsfeuerwehr Nürnberg rückte aus und löschte den Brand. Zwischenzeitlich war brennendes Material auf einen daneben geparkten Opel gefallen. Beim Entfernen verletzte sich der 55-Jährige Anwohner leicht an der Hand.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden an Pkw und Tonne auf über 1.500 Euro. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Robert Sandmann /gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell