Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1814) Apothekeneinbruch durch aufmerksame Polizeibeamte rasch geklärt

FürthFürth (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Fürth konnten am frühen Dienstagmorgen (15.12.2020) einen Einbruch in eine Apotheke aufklären. Der mutmaßliche Täter hatte die Streife bereits über längere Zeit beschäftigt.

Am späten Montagnachmittag (14.12.2020) wurde die Streife der Polizeiinspektion Fürth zu einem Einsatz in die Theaterstraße gerufen. Ein Mann sei dort auf dem Gehweg zusammengebrochen und verweigere die ärztliche Behandlung. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den 29-jährigen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol stand, eine Behandlung durch den bereits eingetroffenen Rettungsdienst jedoch vehement verweigerte. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes schien eine medizinische Behandlung für dringend geboten, woraufhin der 29-Jährige schließlich ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt wurde. Somit war der Einsatz für die Kollegen scheinbar vorbei.

Am frühen Dienstagmorgen (15.12.2020) erhielt die Polizeiinspektion Fürth die Mitteilung, dass sich der 29-Jährige aus dem Krankenhaus entfernt hatte. Da eine weitere Behandlung aus medizinischer Sicht für notwendig erachtet wurde, fahndeten dieselben Polizeibeamten nach dem flüchtigen Mann, konnten ihn jedoch zunächst nicht antreffen.

Gegen 03:15 Uhr erhielt die Einsatzzentrale Mittelfranken die Mitteilung, dass vor wenigen Minuten in eine Apotheke in der Fürther Südstadt eingebrochen worden war. Der Täter sei zwischenzeitlich geflüchtet. Mehrere Streifen der Fürther Polizei, darunter auch die o. g. Beamten, fahndeten nach ihm. Dieser war gewaltsam in das Objekt eingedrungen und hatte es nach ersten Erkenntnissen lediglich auf Bargeld abgesehen. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen stellten die eingesetzten Beamten bei dem Einbrecher eine gravierende Ähnlichkeit mit dem Mann fest, den sie zuvor ins Klinikum begleitet hatten.

Die Fahndung nach ihm wurde intensiviert und konnte wenig später erfolgreich beendet werden. Der 29-Jährige hatte sich zwischenzeitlich zurück ins Krankenhaus begeben, wo ihn die Polizisten schließlich festnehmen konnten. Auf Vorhalt gab der Mann zu, in die Apotheke eingebrochen zu sein. Die Polizeibeamten konnten außerdem einen geringen Bargeldbetrag, der nach derzeitigem Ermittlungsstand aus dem Einbruch in die Apotheke stammen dürfte, sicherstellen.

Der 29-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei geführt.

Wolfgang Prehl/n

