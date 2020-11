POL-MFR: (1643) Einbruchsversuch in Schnaittach - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Donnerstagabend (12.11.2020) versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schnaittach (Lkrs. Nürnberger-Land) einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Nachbar hatte gegen 18:15 Uhr Geräusche aus dem Garten des Hauses im Krähenwinkel wahrgenommen. Als er nachsah, konnte er zwei Personen in Richtung An der Lohmühle wegrennen sehen. Erst später stellte sich heraus, dass die beiden Unbekannten offenbar versucht hatten in das Einfamilienhaus einzudringen. Unter anderem befanden sich Hebelspuren an den Fenstern.

Die beiden Personen wurden von dem Zeugen wie folgt beschrieben:

- etwa 23 Jahre alt; etwa 1,75m groß; schlank; kurze Haare; trug dunkle Jeans und eine hellblaue Mundnasenbedeckung - etwa 23 Jahre alt; etwa 1,75m groß; schlank; kurze Haare; trug dunkle Jeans, eine rot-braune Sweatjacke sowie eine hellblaue Mundnasenbedeckung

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben - insbesondere die beiden oben beschriebenen Personen im genannten Zeitraum gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

