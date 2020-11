Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1624) Mutmaßliche Ladendiebe nach kurzer Flucht festgenommen

NürnbergNürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (07.11.2020) gelang zwei mutmaßlichen Ladendieben in einem Elektronikmarkt im Nürnberger Westen zunächst die Flucht. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm die Männer kurz darauf in der Rothenburger Straße fest.

Ein Mitarbeiter des Marktes konnte gegen 15:00 Uhr beobachten, wie ein 55-jähriger Mann das Geschäft in der Virnsberger Straße mit mehreren Laptops verließ, ohne diese zuvor an der Kasse bezahlt zu haben. Der Mitarbeiter verfolgte den Mann bis zu dessen Auto und stellte ihn zur Rede, woraufhin dieser die Laptops zunächst wieder aushändigte, anschließend jedoch flüchtete.

Nachdem der Verkäufer die Polizei verständigte, fahndeten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nach dem flüchtigen Citroen. Als eine Streife das Fahrzeug kurz darauf in der Rothenburger Straße erblickte, stiegen zwei Männer aus und gingen zu Fuß davon. Die Polizisten holten den 55-Jährigen und seinen 48-jährigen Begleiter jedoch schnell ein und nahmen sie fest.

Gegen Beide leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ein. Nachdem die Sachbearbeitung beendet war, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

