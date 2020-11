Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1623) Flucht vor Verkehrskontrolle endete in Gartenzaun

OberasbachOberasbach (ots)

In der Nacht von Samstag (07.11.2020) auf Sonntag (08.11.2020) versuchte der 18-jährige Fahrer eines grauen Smart in Oberasbach (Lkrs. Fürth) einer Verkehrskontrolle zu entkommen. Seine Flucht endete schließlich in einem Gartenzaun.

Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf wollten den Smart-Fahrer gegen 03:00 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Doch anstatt beim Aufleuchten der Anhaltezeichen rechts ranzufahren, gab der 18-Jährige Gas. Mehrfach überfuhr er daraufhin rücksichtslos Kreuzungen - scheinbar um die Streife abzuhängen. In der Bruckwiesenstraße nahm die Flucht ein jähes Ende: der 18-Jährige verlor die Kontrolle über den Kleinwagen und krachte in einen Gartenzaun. Außer einem Blechschaden und einem abgebrochenen Zaunpfosten ist bei dem Vorfall glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Den Grund der Flucht konnten die Beamten dann schnell in Erfahrung bringen: der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizisten leiteten gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

