Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1578) Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

AnsbachAnsbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (28.10.2020) auf Donnerstag (29.10.2020) brachen Unbekannte in drei Firmen im Ansbacher Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Mittwochabend (22:30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (06:00 Uhr) brachen Unbekannte entlang der Schalkhäuser Landstraße in Büros von drei Firmen ein. Betroffen waren hierbei ein Fitnessstudio in der Schalkhäuser Straße, ein Druckereigebäude in der Berghofstraße sowie ein Büro Am Reitzentrum.

In allen Fällen verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld oder Elektronikgeräte im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Ein Anwohner Am Reitzentrum bemerkte gegen 04:00 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer. Beide waren circa 20 Jahre alt, circa 175 cm groß und führten je einen dunklen Rucksack mit sich. Beide Männer trugen ein Käppi. Ein Mann war von schlanker, der andere von kräftiger Statur.

In allen Fällen kam die Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell