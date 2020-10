Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1552) Versuchter Einbruch in Heroldsberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heroldsberg (ots)

In der Nacht von Freitag (23.10.2020) auf Samstag (24.10.2020) versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) einzubrechen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Die Eigentümer der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lerchenstraße bemerkten am Sonntagvormittag frische Hebelspuren an ihrer Eingangstür. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar in der Nacht versucht, in die Wohnung einzudringen.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell