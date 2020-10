Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1540) Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt - Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

Herzogenaurach (ots)

Am 29.09.2020 überfiel ein bis dato unbekannter Mann einen Supermarkt im Gewerbepark Heßdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld (Meldung 1390). Die Kriminalpolizei Erlangen konnte zwischenzeitlich einen tatverdächtigen 51-Jährigen ermitteln und festnehmen.

Der Unbekannte betrat gegen 19:15 Uhr den Supermarkt im Gewerbepark. Unter Vorzeigen einer Schusswaffe erbeutete er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und flüchtete anschließend zu Fuß über die St2240 in das angrenzende Waldstück. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Täter entkommen. Die 33-jährige Angestellte kam mit dem Schrecken davon.

Den Ermittlern des Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei ist es nun gelungen einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Ein 51-jähriger Mann aus Erlangen hatte offenbar am Tatort seine Fingerabdrücke hinterlassen. Er wurde am heutigen Freitagmorgen (23.10.2020) in seiner Wohnung festgenommen. Neben der mutmaßlichen Tatwaffe - ein Schreckschussrevolver - fanden die Ermittler in der Wohnung des Mannes eine kleine Aufzuchtanlage mit mehreren Marihuana-Pflanzen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Er wurde im Laufe des Vormittags einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher zwischenzeitlich Haftbefehl erließ.

Marc Siegl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell