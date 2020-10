Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1521) Räuberischer Diebstahl eines Handys - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.10.2020) versuchte ein 25-Jähriger einem Fahrgast in einer U-Bahn am Nürnberger Plärrer das Handy zu entwendeten. Dabei griff er sein Opfer im weiteren Verlauf auch mit einem gezielten Kopfstoß an. Die Festnahme erfolgte noch vor Ort, nun ermittelt die Kriminalpolizei Nürnberg.

Gegen 15:00 Uhr bemerkte ein 33-jähriger Fahrgast, dass ihm ein Mann während der U-Bahn-Fahrt sein Handy aus der Jackentasche gezogen hatte. Er schaffte es, den mutmaßlichen Dieb am Handgelenk festzuhalten. Dieser holte unvermittelt aus und verpasste dem Geschädigten einen gezielten Kopfstoß gegen dessen Nase. Der Fluchtversuch des 25-jährigen mutmaßlichen Täters blieb jedoch erfolglos, da zwischenzeitlich schon mehrere Personen zur Hilfe hinzukamen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Der dringend tatverdächtige Handy-Dieb konnte vor Ort festgenommen werden.

Der 25-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Ann-Kathrin Lehnert/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell