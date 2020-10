Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1452) Vielzahl von Kelleraufbrüchen scheinen geklärt - Tatverdächtiger durch DNA-Treffer ermittelt

Nürnberg (ots)

Der Nürnberger Kriminalpolizei gelang es, eine Serie von Kelleraufbrüchen aufzuklären. Am Tatort gesicherte DNA-Spuren führten die Ermittler nun zu einem Tatverdächtigen.

In den vergangenen Monaten kam es in der Nürnberger Südstadt zu einer Vielzahl von Kelleraufbrüchen. Die zunächst unbekannten Täter waren hierbei immer wieder gewaltsam in Kellerabteile von Mehrfamilienhäuser eingedrungen und hatten dort nach Wertgegenständen gesucht. Die insgesamt rund 40 Tatorte lagen hier u. a. in der Wölckernstraße, Wiesenstraße und Voltastraße. Der entstandene Entwendungsschaden soll sich auf ca. 5.000 Euro belaufen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte in vielen Fällen eine Spurensicherung durch. Diese brachte nun den gewünschten Erfolg. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führte die Ermittler zu einem 31-Jährigen. Der dringend Tatverdächtige befindet sich derzeit bereits wegen anderer Eigentumsdelikte in Haft.

Wolfgang Prehl

