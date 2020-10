Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1439) Pkw vermutlich entwendet und in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Am späten gestrigen Abend (08.10.2020) wurde im Stadtgebiet ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 23:20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Ansbach ein brennendes Fahrzeug gemeldet, das quer zur Fahrbahn auf dem Friedrich-Hörner-Weg stehen soll. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren weder Personen im Fahrzeug noch in der Nähe. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, der Innenraum des Opels ist jedoch ausgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Wie sich nach ersten Ermittlungen herausstellte, war das Fahrzeug ordnungsgemäß im nahen Topplerweg am Fahrbahnrand geparkt gewesen. Möglicherweise haben Unbekannte das Fahrzeug dort entwendet und es aus noch unbekannten Gründen wenig später im Friedrich-Hörner-Weg stehen lassen und in Brand gesetzt.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell