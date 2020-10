Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1420) Trickdiebstahl zum Nachteil einer 91-jährigen Dame

Fürth (ots)

Am Montagmorgen (05.10.2020) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin und entwendeten Bargeld. Die Polizei Mittelfranken warnt vor dieser Betrugsmasche.

Gegen 10:45 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstüre der Dame in der Fürther Südstadt. Sie gab an, eine Mitarbeiterin der Stadt Fürth zu sein. Es läge ein Brief vor, aus dem hervorgeht, dass die Frau verwahrlost leben würde. Zudem solle sie sich ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht mehr leisten können.

Um die vermeintliche Angestellte der Stadt vom Gegenteil zu überzeugen, führte die (geistig und körperlich fitte) Frau sie durch ihre Wohnung. Auf Nachfrage zeigte sie auch den Verwahrort von Bargeld und Wertgegenständen.

Währenddessen klingelte es erneut, woraufhin die unbekannte Täterin selbst öffnete und kurz mit einem unbekannten Mann sprach. Im Anschluss daran schloss sie die Tür nicht wieder, sodass der Mann unbemerkt ebenfalls die Wohnung betrat.

Als die Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte, dass ihr ihr gesamtes Bargeld von über 1000 Euro entwendet worden war.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren in der Wohnung. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Fordern Sie von Amtspersonen (auch Mitarbeiter der Stadt) immer den Dienstausweis. Überprüfen Sie diesen sorgfältig. - zeigen sie niemals fremden Personen, wo sie Bargeld oder Wertgegenstände aufbewahren. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an. - Ziehen Sie einen Nachbarn bzw. eine Person Ihres Vertrauens hinzu. - Scheuen Sie sich nicht den Notruf unter der 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Durch eine schnelle Meldung unterstützen Sie die Arbeit der Polizei. - Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Nachbarschaft ältere Menschen alleine leben, sprechen Sie über dieses Phänomen. - Angehörige bitten wir, ihre älteren Verwandten bzgl. dieser Betrugsmasche zu informieren.

