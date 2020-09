Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1294) Diebstahl aus einer Goldschmiede - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montag (14.09.2020) kam es zu einem Diebstahl aus einer Goldschmiede im Stadtteil Zerzabelshof durch eine bislang unbekannte weibliche Person. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannte Täterin betrat zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr die Goldschmiede in der Zerzabelshofer Hauptstraße. Nachdem sich der Besitzer mit der Frau in die Werkstatt begeben hatte, entwendete sie dort Bargeld und Schmuck. Die Gegenstände waren offen auf einem Tisch in dem Raum gelegen.

Täterbeschreibung:

ca. 25 Jahre, ca. 165 Zentimeter, kräftige Statur, bekleidet mit einem bunten Kopftuch und einem bunten Mundschutz, goldener Ring mit weißen Steinen

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Unbekannten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 9195-0 entgegen genommen.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell