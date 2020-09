Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1280) Mann mit Messer bedroht - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Die Polizei nahm Sonntagabend (13.09.2020) im Stadtteil Neuröthenbach einen Heranwachsenden (18) vorläufig fest. Er soll einen Mann (40) mit einem Messer bedroht haben.

Das spätere Opfer saß an der Bushaltestelle Röthenbach in der Dombühler Straße, als es zu einem Wortwechsel mit mehreren Jugendlichen kam. In dessen Verlauf zog der 18-Jährige ein Messer und bedrohte den 40-Jährigen. Eine Passantin verständigte die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatten sich die jungen Männer bereits in Richtung U-Bahn entfernt.

Auf Grund der detaillierten Personenbeschreibung nahm eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West den alkoholisierten18-Jährigen noch in Tatortnähe fest. Das Messer trug er nicht mehr bei sich. Beamte des Unterstützungskommandos stellten es in einem nahe gelegenen Gebüsch sicher. Der 40-Jährige blieb unverletzt.

Jetzt muss sich der Heranwachsende wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten. / Robert Sandmann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell