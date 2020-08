Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1197) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Aurach - Zeugen gesucht

Feuchtwangen (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchten am Donnerstag (27.08.2020) in ein Einfamilienhaus in Aurach einzubrechen. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr versuchten die unbekannten Täter ein Fenster des Anwesens in der Bergstraße aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Zuvor hatten die Einbrecher eine vor Ort befindliche Leiter unterhalb des Fensters angelehnt. Am Fensterrahmen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell