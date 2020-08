Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1133) Exhibitionist festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Samstagvormittag (15.08.2020) zeigte sich ein zunächst Unbekannter einer Joggerin in schamverletzender Weise. Der Mann konnte festgenommen werden.

Gegen 10:00 Uhr joggte die Frau in der Nähe des Westbades in den Pegnitzauen. Am südlichen Ufer des Lederersteges bemerkte sie einen Mann, der mit offener Hose dastand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Die Frau verständigte die Polizei und eine herbeigerufene Streife konnte den Mann noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Den 56-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Exhibitionistischer Handlungen. / Rainer Seebauer

