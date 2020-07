Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1013) Brand in Schuhgeschäft

Nürnberg (ots)

Am Samstag (25.07.2020) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Schuhgeschäft in der Nürnberger Innenstadt in Brand. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 07:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken starke Rauchentwicklung aus einem Schuhgeschäft am Hallplatz mitgeteilt. Der alarmierten Feuerwehr gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers in die darüber liegenden Wohnungen zu verhindern.

Personen kamen nicht zu Schaden. Da durch die starke Rauchentwicklung ein Großteil der Ware beschädigt wurde, kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung noch vor Ort aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell