Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (966) Mutmaßliche Drogenkuriere festgenommen

Ansbach (ots)

Am Mittwochabend (15.07.2020) gelang es der Ansbacher Kriminalpolizei zwei mutmaßliche Drogenkuriere festzunehmen. Gegen die beiden Männer erging Haftbefehl.

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergaben sich Hinweise, wonach am Mittwoch eine Drogenkurierfahrt in den Landkreis Ansbach erfolgen soll. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei konnte in diesem Zusammenhang gegen 20:00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Marktbergel (Lkrs. Ansbach) feststellen.

Bei der anschließenden Anhaltung fuhr das betreffende Fahrzeug auf einen Dienstwagen der Polizei auf. Letztendlich gelang es, zwei mutmaßliche Drogenkuriere im Alter von 37 und 52 Jahren festzunehmen. Zudem konnten mehrere Hundert Gramm Heroin in dem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Ansbacher Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen das Duo.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell