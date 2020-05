Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (712) Junge Frau durch Unbekannte belästigt

Fürth (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben Donnerstagabend (28.05.2020) in der Fürther Altstadt eine junge Frau sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau war gegen 18:30 Uhr in der Blumenstraße kurz nach der Abzweigung Hirschenstraße in stadtauswärtiger Richtung zu Fuß unterwegs. Hinter ihr liefen zwei Männer, die ihr in einer unbekannten Sprache etwas nachriefen. Plötzlich wurde sie von einem gepackt, während der andere sie unsittlich berührte. Das Opfer konnte sich losreißen und davonrennen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit dunklem T-Shirt und sehr weit geschnittener grauer Jogginghose.

Täter 2: ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit dunkler Jogginghose.

Trotz Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Fürth blieben die Täter verschwunden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren. Die weitere Sachbearbeitung übernahmen Ermittler der Polizeiinspektion Fürth. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0911 75905-0 entgegengenommen.

Robert Sandmann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell