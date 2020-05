Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (690) Exhibitionist auf frischer Tat gestellt

Stein (ots)

Die Polizei nahm Dienstagnachmittag (26.05.2020) in Stein (Lkr. Fürth) einen mutmaßlichen Exhibitionisten (82) fest. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Fürth.

Ein Ehepaar war gegen 17:00 Uhr in einer Grünanlage unweit der Regelsbacher Straße zu Fuß unterwegs, als ihnen ein Mann hinter einer Parkbank auffiel, der seinen Trenchcoat öffnete und sich in schamverletzender Weise zeigte. Streifen der Polizeiinspektion Stein fahndeten nach dem zunächst Unbekannten und konnten ihn noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts Exhibitionistischer Handlungen wurde eingeleitet.

Zeugen, die bereits im Vorfeld in der Grünanlage verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Exhibitionisten gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Robert Sandmann/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell