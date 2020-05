Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (668) Graffiti in Gostenhof - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Montag (18.05.2020) auf Dienstag (19.05.2020) eine Hauswand im Stadtteil Gostenhof. Die Polizei sucht Zeugen.

Im genannten Zeitraum brachten unbekannte Täter ein Graffiti in Form von schwarzen und roten Schriftzügen an einer Hauswand in der Austraße an.

Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Janine Mendel / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell