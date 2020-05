Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (663) Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Zirndorf (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19.05.2020) in ein Bekleidungsgeschäft in der Nürnberger Straße ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 06:30 Uhr hatten der oder die unbekannten Einbrecher scheinbar zunächst versucht, die Haupteingangstür zu dem Geschäft aufzudrücken, was jedoch nicht gelang. Danach verschafften sie sich Zugang über ein aufgehebeltes Fenster.

Der oder die Täter waren jedoch möglicherweise bei ihrer Tat gestört worden und sind nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich ohne Beute geflüchtet. Im Laden lagen überall Kleidungsstücke verstreut und einige Taschen standen gepackt zum Abtransport bereit. Die Einbrecher hinterließen an Tür und Fenster einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Zirndorfer Polizei bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Inspektion unter der Telefonnummer 0911-96 92 70 zu melden.

Rainer Seebauer /gh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell