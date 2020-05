Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (653) Unbekannter raubte Halskette

Nürnberg (ots)

Eine Frau (69) wurde am Sonntagvormittag (17.05.2020) im Stadtteil Rennweg beraubt. Jetzt ermittelt die Kripo gegen unbekannt.

Die 69-Jährige fuhr gegen 11:20 Uhr mit der Straßenbahnlinie 8 vom Hauptbahnhof Nürnberg in Richtung Erlenstegen. An der Haltestelle Deichslerstraße stieg sie aus und setzte ihren Weg zu Fuß fort. In der Martin-Behaim-Straße trat ein Unbekannter von hinten an sie heran, riss ihr eine goldene Kette (Wert ca. 400 Euro) vom Hals und flüchtete in Richtung Ludwig-Feuerbach-Straße. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen mit zahlreichen Streifen brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Täterbeschreibung:

Ca. 20 - 25 Jahre alt, 165 cm groß, kurze schwarze gegelte Haare, roch stark nach Parfum, sehr gepflegtes Äußeres, südländischer Typ, bekleidet mit schwarzer Lederjacke mit Reißverschluss, dunkler Jeans und schwarzen Schuhen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken vernahm die Geschädigte und sicherte Spuren. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Robert Sandmann/n

