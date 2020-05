Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (640) Schmierereien in Nürnberg - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Im Laufe des Donnerstags (14.05.2020) brachten Unbekannte eine Vielzahl von Schmierereien im Nürnberger Stadtgebiet an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In mindestens 15 Fällen besprühten Unbekannte Altkleidercontainer, Stromverteilerkästen und Wände mit pinker Farbe in mehreren Straßen des Nürnberger Stadtteils Zerzabelshof (Herrnscheid-, Jochenstein-, Metthing-, Kachlet-, Fallrohr- und Heiner-Stuhlfauth-Straße). Mehrfach wurden das Anarchie-Zeichen oder ähnliche politische Parolen an die Objekte gesprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zu weiteren Graffiti-Schmierereien kam es im Stadtteil Eberhardshof. Hier besprühten Unbekannte zwei Hauswände in der Pestalozzistraße mit grüner Farbe. Die Schriftzüge mit sozialpolitischem Bezug wurden auf eine Breite zwischen 3 Metern und 5 Metern an den Wänden angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

