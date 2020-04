Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (539) Bürogebäude beschmiert - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Mittwoch (22.04.2020) auf Donnerstag (23.04.2020) ein Bürogebäude im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unter anderem brachten die Täter an Fassade und Tür des Gebäudes am Kirchenberg ein rotes Graffiti mit offensichtlich politischem Inhalt an. Auf Grund der Größe von etwa 5 mal 2 Metern entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Marc Siegl / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell